Sesión de preguntas y respuestas: La Presidenta de la UC es optimista acerca del futuro de California, y la próxima generación

¿Qué le inspira más de los estudiantes de la UC?

Sigo impresionada por el número de estudiantes de primera generación que terminan la carrera universitaria con un título — sus familias están allí en las ceremonias de graduación y es todo un motivo de orgullo.

Siempre pienso, ‘¿De dónde han venido esos cerebros? ¡Son mucho más inteligentes que yo!’ En todos los campos, desde medicina a ingeniería a agricultura a las artes y las humanidades, están haciendo unas investigaciones asombrosas. Recientemente celebré una competición para estudiantes graduados llamada The Grad Slam. Cada finalista presenta un discurso breve de 3 minutos sobre su investigación ante un panel de jueces. Nuestros estudiantes están trabajando en todo desde un nuevo material hecho de cáscaras de gambas a una nueva manera de hacer más accesible los cuidados de salud mental para estudiantes.

¿Cuál es el asunto de la UC más importante para usted ahora mismo?

El asunto más importante para mí siempre tiene que ver con la financiación. ¿Que si tenemos suficiente financiación para hacer lo que necesitamos hacer? ¿Nos apoyará Sacramento? ¿Cómo podemos mantener la matrícula lo más bajo posible? ¿Cómo explicamos el costo de asistencia?

Tenemos un grupo de trabajo ahora en el UC Regents que está estudiando el costo total de asistencia, y una de las cosas que estamos mirando es si calculamos bien la ayuda financiera. Sé que en particular están mirando la situación de los estudiantes de ingresos medios. Con el Plan Blue and Gold Opportunity, los estudiantes de familias que ganan menos de $80,000 por año no pagarán ninguna matrícula ni cuotas. Eso ha ayudado tremendamente a los estudiantes de bajos ingresos, pero tenemos que ver cómo ayudamos a los estudiantes de ingresos medios también. Casi la mitad de nuestros estudiantes no tiene ninguna deuda al graduarse. Queremos continuar luchando para mantenernos así.

¿Qué está pasando con los estudiantes inmigrantes de la UC dadas las medidas severas del gobierno de Trump hacia los inmigrantes?

Estamos haciendo todo lo posible dentro del contexto de un ambiente nacional poco amable para mostrar que somos parte de la comunidad universitaria. Inmediatamente después de las elecciones nos pusimos en contacto con nuestra comunidad de estudiantes indocumentados. Reiteramos que son miembros importantes de la comunidad universitaria. Les comunicamos que la policia universitaria no serán sustitutos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE, por sus siglas en inglés]. No les enviaremos informes de forma voluntaria. Tenemos un comité asesor de estudiantes indocumentados y financiamos un centro de servicios legales para estudiantes indocumentados donde brindamos servicios legales de forma gratuita a los estudiantes indocumentados.

¿Qué hace la UC para responder a temas globales?

Nos hemos fijado un objetivo para ser emisores neutrales de carbono para el año 2025. Hemos comprado la granja solar más grande de todas las universidades del país. Estamos investigando formas alternativas de energía y soluciones escalables que podemos exportar. Estamos formando una coalición de instituciones de enseñanza superior para apoyar los Acuerdos de Paris. Aunque el Presidente Trump ha retirado a los Estados Unidos, no impide a los estados o universidades que se adhieran a los objetivos del acuerdo.

La Iniciativa Global Food es otra área en la que hemos unido a todos los campus. El objetivo es mirar cómo podemos dirigir el mundo en el camino a un futuro alimenticio que sea nutritivo y sostenible. Esto significa financiación para la inseguridad alimenticia entre nuestros propios estudiantes, pero se expande hasta lo que podemos hacer a nivel internacional.

¿Cómo ve los cambios en la educación en cuanto a las grandes modificaciones laborales, como el aumento en el número de puestos que se automatizarán?

La educación está cambiando constantemente. En cuanto al incremento en la robótica y en la inteligencia artificial, hay que preguntarse: ¿Qué harán los humanos? Históricamente, cuando ha habido un gran cambio en el modo de producción, como en la Revolución Industrial, la creatividad humana ha entrado en juego y la economía crece en otros sitios. Puede que no haya el mismo tipo de empleos duros de fabricación, pero habrá un continuado énfasis en la creatividad. Pasarán cosas que no nos podemos ni imaginar ahora mismo.



Cuando habla con estudiantes y familias, ¿de qué tienen más esperanza?

En California, la gente está optimista por la economía en general. Es un estado que está creciendo económicamente, donde nuestros estudiantes pueden conseguir buenos puestos de trabajo cuando se graduan. Hay diferencia al estar en California. Hay una sensación de futuro. California sigue avanzando. No está atascado en el pasado. El interés de la UC es de educar a la próxima generación e impulsar los límites del conocimiento. Es un lugar fuerte y vital, y para mí es un privilegio estar aquí.