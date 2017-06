More Black and Latino Parents See Racial Inequities in School Funding

African American and Latino parents see a lack of funding as the biggest cause of racial disparities in education, according to a newly released poll by the Leadership Conference on Civil and Human Rights (LCCHR).

While the poll’s findings are not new, they also speak to the high aspirations that black and Latino parents have for their children.

The poll, which was commissioned by The Leadership Conference Education Fund (LCEF), is significant as states have been preparing their education plans to comply with the Every Student Succeeds ACT (ESSA), the successor to the No Child Left Behind Act. Developed through extensive bipartisan efforts during the Obama administration and passed in 2015, ESSA allows states greater flexibility to tailor education delivery strategies to fit their populations’ unique needs.

Wade Henderson, the president and CEO of the LCCHR and LCEF, concedes that “much of what the poll reveals really isn’t a surprise for us.”

However, Henderson says the poll also reveals the attitudes and aspirations of the parents of black and Latino children, as well as how these parents measure success. Importantly, he notes, these are the parents of the children who, when combined, make up the majority of students in America’s public schools.

For Liz King, LCEF’s director of education policy, the poll’s findings are relevant given that under ESSA provisions, states must report on how education money is spent, and on whom, in compliance with federal regulations.

Matt Hogan, a partner with Anzalone Liszt Grove Research, which conducted the poll for LCEF, said very few of the parents polled were familiar with ESSA. But he notes that there’s been an increase since last year in the number of black and Latino parents who believe that racism in the education system is affecting their children negatively.

The poll also found that black and Latino parents whose children’s teachers are predominantly white are more likely to believe that their schools are “not really trying” to educate students of color.

Henderson says that achieving equity in education is still an unrealized goal, despite the recent celebration of the 63rd anniversary of the Brown v. the Board of Education Supreme Court decision that desegregated America’s schools.

ESSA is imperfect in Henderson’s view because in giving individual states more control over education, existing discriminatory patterns against black and Latino students could become amplified. Yet, Henderson believes that ESSA offers an opportunity for parents and activists “to organize themselves to have real impact on how the local school system addresses the overall federal obligation to educate every student with meaningful equal educational opportunity.”

While emphasizing the need for coalition building to achieve goals in education, Henderson said the poll’s findings will inform the demand for better policies and more equitable allocation of resources.

“We are not going to accept inferior education as the result of changes in the law,” he says. “It doesn’t matter, quite frankly, whether it’s Betsy DeVos in the Secretary of Education’s position, or someone else. The standard of accountability for federal involvement remains the same and we expect this administration to live up to its obligations.”

Más Padres Afroamericanos y Latinos Ven Desigualdades Raciales en Financiamiento Escolar

Los padres afroamericanos y latinos ven la falta de inversión como la mayor causa de las disparidades raciales en la educación, según una encuesta reciente publicada por la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCCHR en inglés).

Aunque las conclusiones de la encuesta en esta área no son nuevas, también hablan de las altas aspiraciones que los padres afroamericanos y latinos tienen para sus hijos.

La encuesta, que fue encargada por el Fondo para la Educación de la Conferencia de Liderazgo (LCEF en inglés) es importante, ya que los estados han estado preparando sus planes educativos para cumplir con el Acta Every Student Success (ESSA), sucesora de la ley No Child Left Behind. Desarrollada a través de amplios esfuerzos bipartidistas durante el gobierno de Obama y aprobada en 2015, la ESSA permite a los estados una mayor flexibilidad para adaptar las estrategias de educación para amoldarlas a las necesidades únicas de sus poblaciones.

Wade Henderson, presidente y CEO de la LCCHR y LCEF, reconoce que “mucho de lo que la encuesta revela realmente no es una sorpresa para nosotros”.

Sin embargo, Henderson dice que la encuesta también revela las actitudes y aspiraciones de los padres de niños afroamericanos y latinos, así como la forma en que estos padres miden el éxito. Es importante señalar, dice, que estos son los padres de los niños que sumados conforman la mayoría de los estudiantes en las escuelas públicas de Estados Unidos.

Para Liz King, directora de políticas educativas de LCEF, las conclusiones de la encuesta son relevantes dado que bajo las provisiones de la ESSA, los estados deben informar sobre cómo se gasta el dinero de la educación y en quién, de acuerdo con las regulaciones federales.

Matt Hogan, socio de Anzalone Liszt Grove Research, que llevó a cabo la encuesta de LCEF, dijo que muy pocos de los padres encuestados estaban familiarizados con ESSA. Pero señala que ha habido un aumento desde el año pasado en el número de padres afroamericanos y latinos que creen que el racismo en el sistema educativo está afectando negativamente a sus hijos.

La encuesta también encontró que los padres afroamericanos y latinos cuyos maestros de niños son predominantemente blancos, son más propensos a creer que sus escuelas “no están tratando realmente” de educar a los estudiantes de color.

Henderson dice que el logro de la equidad en la educación sigue siendo una meta no realizada, a pesar de la reciente celebración del 63 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Brown v. la Junta de educación, que terminó con la segregación de las escuelas en Estados Unidos.

En la opinión de Henderson, ESSA es imperfecto porque al dar a estados individuales más control sobre la educación, los patrones discriminatorios existentes contra estudiantes afroamericanos y latinos podrían amplificarse. Sin embargo, Henderson cree que ESSA ofrece una oportunidad para que padres y activistas “se organicen para tener un impacto real en cómo el sistema escolar local se enfoca en la obligación federal de educar a cada estudiante con oportunidades educativas equitativas y significativas”.

Haciendo hincapié en la necesidad de construir coaliciones para lograr metas en educación, Henderson dijo que las conclusiones de la encuesta informarán la demanda de mejores políticas y una asignación más equitativa de recursos.

“No vamos a aceptar una educación inferior como resultado de cambios en la ley”, dice. “No importa, francamente, si es Betsy DeVos en la posición de Secretaria de Educación, o alguien más. El estándar de responsabilidad por la participación federal sigue siendo el mismo y esperamos que esta administración cumpla con sus obligaciones”.