6 colon cancer warning signs never to ignore

1. Bleeding

Probably the most common warning sign is rectal bleeding, said Dr. Alfred Neugut, a medical oncologist and cancer epidemiologist at the Columbia University Mailman School of Public Health. If you notice blood on the toilet paper, in the toilet bowl or mixed in with your stool, tell your doctor. The blood can be bright red or a darker maroon color.

It would generally be more significant bleeding than that caused by hemorrhoids or a cut in the area, Inra added.

“A lot of people don’t look at their stool and so it’s important to look. It’s important to see what’s going on,” she said.

If you notice blood, don’t ignore it.

“Rectal bleeding is something, believe it or not, people can ignore for very long periods of time,” Neugut said. “It can be intermittent, so you might have it one day and then it’ll go away for a few weeks and then you’ll get it again. So in-between, you’ll think you’re OK.” But you may not be.

2. Iron-deficiency anemia

When colon cancer tumors bleed, that causes iron loss in your body. People may not be aware that they’re losing blood, but a routine blood test will reveal anemia, or not having enough healthy red blood cells, Inra said.

3. Abdominal pain

A tumor could cause a blockage or a tear, causing cramps and other pain. The type of abdominal discomfort you may experience — whether dull or sharp — depends on what’s going on.

“A sharp, extremely tender abdomen would signify to us maybe there was a perforation,” Inra noted.

Pain may be a sign that things can’t pass through. You may also experience nausea and vomiting, and abdominal distention.

4. Narrow stools

Doctors refer to this as a change in your stool caliber. If your stools are regularly much thinner than before, this may suggest a tumor in the colon, Inra said. Watch for other changes in your bowel habits, like constipation.

5. An unproductive urge to have a bowel movement

Tenesmus is the feeling that you have to empty your bowels, but when you try, no stool passes. This can be caused by a tumor that’s in your rectum, Inra noted.

6. Unexpected weight loss

This is always a reason to consider colon cancer or any cancer, in general. You seem to be eating enough, but the disease can change the way your body uses food and prevent you from being able to absorb all the nutrients, the National Cancer Institute noted.

When should you start getting screenings?

Screening should start when you turn 50, if you’re at average risk for developing colon cancer; earlier, if you have a family history of the disease or other risk factors. Screening has made a huge impact in reducing the number of colon cancer cases, Neugut said.

There are different methods available, so talk with your primary care doctor or a gastroenterologist about which one would work for you.

Colonoscopy is the most commonly used screening test, Neugut said. After Couric underwent the procedure live on TODAY in 2000, doctors called the subsequent rise in testing the “Couric Effect.”

You can also choose a flexible sigmoidoscopy, which is essentially a shortened version of a colonoscopy; or fecal testing, which can detect blood in your stool or DNA that may be shed by a colon tumor.

“There is no one best test. The best test is the one that a patient will do,” Inra noted.

6 signos de advertencia de cáncer de colon que nunca debe ignorar

1. Sangrado

Probablemente la señal de advertencia más común es la hemorragia rectal, dijo el Dr. Alfred Neugut, un oncólogo médico y epidemiólogo del cáncer en la Universidad de Columbia Mailman School of Public Health. Si observa sangre en el papel higiénico, en el inodoro o mezclado con su materia fecal, informe a su médico. La sangre puede ser de color rojo brillante o un color marrón más oscuro.

En general, sería más que el sangrado que es causado por las hemorroides o un corte en el área, agregó Inra.

“Muchas personas no miran sus excrementos y por eso es importante mirar, es importante ver lo que está pasando,” dijo.

Si nota sangre, no la ignore.

“La hemorragia rectal es algo, lo creas o no, que la gente puede ignorar durante largos períodos de tiempo,” dijo Neugut. “Puede ser intermitente, así que puedes tenerlo un día y luego desaparecerá durante unas semanas y luego lo regresará de nuevo, así que en medio, pensarás que estás bien.” Pero pueda que no lo sea.

2. Anemia en deficiencia de hierro

Cuando los tumores de cáncer de colon sangran, causa la pérdida de hierro en su cuerpo. La gente pueda que no esté consciente de que están perdiendo sangre, pero una prueba de sangre de rutina revelará anemia, o no tener suficientes glóbulos rojos saludables, dijo Inra.

3. Dolor abdominal

Un tumor podría causar un bloqueo o un desgarro, causando calambres y otros dolores. El tipo de malestar abdominal que usted puede experimentar – si agudo o fuerte – depende de lo que está pasando.

“Un abdomen con dolor agudo y extremadamente sensible significaría para nosotros que tal vez hubo una perforación,” señaló Inra.

El dolor puede ser una señal de que las cosas no pueden pasar. También puede experimentar náuseas y vómitos y distensión abdominal.

4. Excrementos estrechas

Los médicos se refieren a esto como un cambio en su calibre de excrementos. Si sus defecaciones son regularmente mucho más delgadas que antes, esto puede sugerir un tumor en el colon, dijo Inra. Tenga cuidado con otros cambios en sus hábitos intestinales, como el estreñimiento.

5. Un impulso improductivo para tener una excreción intestinal

Tenesmo es la sensación de que tienes que vaciar los intestinos, pero cuando lo intentas, no pasa nada. Esto puede ser causado por un tumor que está en el recto, observó Inra.

6. Pérdida de peso inexplicable

Esto es siempre una razón para considerar el cáncer de colon o cualquier cáncer, en general. Usted parece estar comiendo lo suficiente, pero la enfermedad puede cambiar la forma en que su cuerpo utiliza los alimentos y evita que sea capaz de absorber todos los nutrientes, el Instituto Nacional del Cáncer señaló.

¿Cuándo debe empezar a obtener exámenes?

El examen debe comenzar cuando cumpla 50 años, si está en riesgo promedio de desarrollar cáncer de colon; antes, si tiene antecedentes familiares de la enfermedad u otros factores de riesgo. La detección ha hecho un enorme impacto en la reducción del número de casos de cáncer de colon, dijo Neugut.

Hay diferentes métodos disponibles, por lo que tiene que hablar con su médico de atención primaria o un gastroenterólogo sobre cuál trabajaría para usted.

La colonoscopia es la prueba de detección más comúnmente utilizada, dijo Neugut. Después de que Couric se sometiera al procedimiento en vivo en el programa de TODAY en el año 2000, los médicos llamaron al aumento subsiguiente de la prueba como el “Efecto Couric.”

También puede elegir una sigmoidoscopía flexible, que es esencialmente una versión abreviada de una colonoscopia; o las pruebas fecales, que pueden detectar la sangre en sus excreciones o el ADN que puede ser derramado por un tumor de colon.

“No hay una mejor prueba, la mejor prueba es la que un paciente decida hacer,” señaló Inra.